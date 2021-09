Se billedserie Direktør Morten Rubæk, DPA Microphones i Asnæs, med den type mikrofon og forstærker (den største del), som er monteret på NASA?s robot på Mars. Foto: Odsherreds Museum

Kendt fra Mars-ekspedition: Mikrofon skal på museum

Odsherred - 09. september 2021

Når Odsherreds Museum sikrer museumsgenstande for eftertiden, er det ikke kun ældgamle, rustne ting; det er også helt nye, hightech-produkter.

Således har museumsinspektør Thomas Lund Johansen netop besøgt DPA Microphones i Asnæs for at hente et eksemplar af den type højkvalitets-mikrofon og miniforstærker, som virksomheden har leveret til NASA's aktuelle Mars-ekspedition.

Mikrofonen er monteret på robotten »Perserverance«, hvor den har optaget lyden under indflyvning gennem Mars' atmosfære og dokumenterer planetens lydbillede som forberedelse for de astronauter, der på et tidspunkt skal til Mars.

- Museumsgenstande er ikke bare gamle, rustne ting.

- Det kan også være vigtige ting fra nutiden, vi samler ind. Hightech-ting, magen til dem, som er med på Mars-ekspeditionen. Som er spændende at se på om 40 år. Historie er også samtidshistorie, siger Thomas Lund Johansen.

- Det er da fantastisk, at der ligger en virksomhed i Asnæs, som producerer så fremragende mikrofoner; udviklet til at indfange og viderebringe lyden bedst muligt fra symfoniorkestre i de bedste operahuse og koncertsale i verden.

- Og firmaet har nu også en mikrofon med på Mars. Det er virkelig historie-skrivning, mener Thomas Lund Johansen.

Mikrofonen og den lille forstærker fra DPA Microphones til montering på Mars-robotten er ikke specielt udviklet til missionen.

- Virksomheden leverer så stærkt et kvalitetsprodukt - håndlavet, testet og justeret af mennesker - at det her faktisk »bare« er deres hyldevare.

- Det er en standard-mikrofon fra DPA, som NASA har hørt om, fordi den er fremragende. Der skulle bare laves et beslag, så mikrofonen kunne monteres på robotten, siger Thomas Lund Johansen.

Ved sit besøg fik han en rundvisning på virksomheden af direktør Morten Rubæk, talte med medarbejderne om, hvordan de fremstiller mikrofonerne, fotograferede arbejdssituationen og indsamlede fysisk materiale om Mars-mikrofonen.

På den måde får vi et samlet tidsbillede, som vi kan bevare for eftertiden sammen med mikrofon og forstærker. Jeg har også gemt firmaets hjemmeside og andet digitalt materiale, men vi er nødt til at have noget fysisk, fordi data kan forsvinde, siger museumsinspektøren.

Han skal nu oprette en museumssag på DPA-mikrofon og -miniforstærker.

- Og jeg skal på god, gammeldags facon male et nummer på med specialmaling. I princippet skal mikrofon og forstærker jo kunne tages frem om 200 år, så de skal opbevares forsvarligt nu på magasinet i Ugerløse, siger Thomas Lund Johansen.

- Odsherred er jo ikke kun en sommerhus-kommune. Der er også industrihistorie, siger museumsinspektøren.

Odsherreds Museum er en afdeling under Museum Vestsjælland.