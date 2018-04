Kendt forretning sælges

- Vi ser, at kunder kommer ind for at prøve en ring, som de så bestiller fra internettet. Det er selvfølgelig irriterende. Indtjeningen forsvinder på den måde. Men indtjeningen er nok også faldet i kraft af, at der ikke den samme handel i byen som for fem år siden. For 13 år siden solgte vi også flere dyre smykker, men her har markedet også ændret sig, så kunderne i dag køber flere billige smykker.