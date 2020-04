Kendt forlystelsespark flytter åbning

Sommerland Sjælland ændrer sæsonåbning til den 21.maj. Den populære forlystelsespark var ellers planlagt til at åbne den 16.maj, men medejer Kåre Dyvekær siger i en pressemeddelelse, at udsigten til først at få information om retningslinjer for sommeren omkring den 10.maj har gjort, at parkens ejere har besluttet at flytte åbningen til den 21.maj.