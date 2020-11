Sidste år (hvor det glade foto er taget) kunne Vig Festival melde udsolgt på alle fronter, der var masser af solskin og godt humør og syv mio. kr. i overskud - i år blev festivalen corona-aflyst og ser ud til at få et driftsunderskud på grund af manglende indtjening.

Kendt festival har stort drifts-underskud - søger hjælpepakker

- Man kan godt tænke, overlever vi det her? Det er jeg sikker på, at vi gør. Vi har styr på vores økonomi. Og ekstra vigtigt, så har vi et godt bagland med tre moderforeninger, som vi arbejder tæt sammen med. Jeg vil gerne takke for jeres samarbejde og opbakning, sagde den afgående formand.