Kendt erhvervsmand er død

Poul Erik Sandberg, som blev født den 12. marts 1947, stammede fra Assens på Vestfyn, og den charmerende syngende accent var et særkende for ham.

- I starten havde jeg min hustru ansat på deltid og den daværende sekretær også på deltid, men da hussalget toppede for et par år siden, var vi oppe på otte personer i butikken. Markedsføringen - avisannoncerne - var sort/hvide i starten, men i samarbejde med annoncekonsulenten fik vi indført, at der kom orange farve med i annoncen. Et stort fremskridt, udtalte Poul Erik Sandberg med et glimt i øjet, da han i 2012 holdt 25-års jubilæum som ejendomsmægler.