Kendt efterskole skal have ny forstander

En af landets dyreste efterskoler, Odsherreds efterskole, i Fårevejle, skal have ny forstander.

Det bekræfter skolens bestyrelsesformand, Anders Michael Hansen, der regner med, at den nye forstander kan starte 1.februar 2021.

Den nuværende forstander, Tom Hagedorn, har været den populære efterskoles leder i over 19 år, hvor han har været med til at transformere en nedslidt specialefterskole til en højt profileret efterskole med en stærk internationalt profil med søsterskoler i blandt andet Kina.