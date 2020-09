Kendt detailkæde på jagt efter lokaler i Nykøbing

Discountkæden »Normal«, der sælger hverdagsprodukter inden for hårpleje, hudpleje, makeup, slik, snakcks og alt muligt andet til husholdningen, leder lige nu med lys og lygte efter egnede butikslokaler i Nykøbing, hvor de håber på at kunne åbne en helårsbutik inden alt for længe. Normal har i sommer haft en mindre butik, en såkaldt »Minimal«, på Algade i Nykøbing, men den er blevet pakket ned efter at være lukket som planlagt i mandags.