Kendt cykelrytter: Lycradragter kan give vrede bilister

- Jeg kørte der forleden i bil. Der er det ikke sjovt, at cykle. Mange bilister kører ekstra stærkt, fordi de lige skal nå en færge - og det går tit ud over cyklisterne, siger Jens Veggerby.

- Jeg kunne godt ønske mig, at der blev stillet krav til kommunerne - også Odsherred - om et fast antal millioner kroner til cykelstier i forhold til antallet af indbyggere, som når man stiller krav til kommunerne om andre former for idrætsfaciliteter, siger Jens Veggerby.