Lena Søeboerg underviste i 2016 på Odsherreds skoler i projektet »Kontraster«, hvor børn i 4. klasse gennem billedkunstens sprog lærte at arbejde med kontraster og spændingsfelter.

Kendt billedkunstner havde planer om fornyelse - men så blev billedskolen lukket i sparerunde

Odsherred - 13. marts 2021

Billedkunstner Lena Søeborg, medlem af Stokrosebanden der årligt udstiller i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland, nåede kun kort tid at være ansat som ny leder af Billedskolen i Odsherred, før hun nu er afskediget igen som følge af kultur- og folkeoplysningsudvalgets beslutning om at nedlægge skolen for at spare 127.000 kr. årligt.

Lena Søeborg nåede ikke at undervise børnene.

Men hun nåede at udtænke en strategi for udvikling af billedskolen.

Udover sit virke som aktiv kunstner har hun stor erfaring i at undervise børn og unge i billedkunst i Norge og Danmark.

- Jeg nåede næsten ikke at starte, før billedskolen desværre er blevet lukket. Det er trist, at den skal lukke efter 24 år.

- Men jeg nåede at gøre mig nogle tanker og planlægge, hvordan jeg ville gribe det an på nye måder.

- Jeg nåede at afsøge mulighederne for at udvide tilbuddet, så flere elever med interesse for billedkunst kunne være med.

- Billedkunst er mange ting i dag. Udover de eksisterende tilbud - maleri, tegning, grafik og skulptur - har jeg ønsket at lave hold for de ældre elever, fortæller Lena Søeborg.

- For den gruppe ville jeg præsentere emner som installationskunst, kunst i byrum, land art og performancekunst.

Frihed til eksperimenter - Jeg kunne tænke mig at arbejde med projekter, som fokuserer mere på processen end på slutproduktet.

- Det giver en frihed til at eksperimentere, og der er stor værdi i her og nu-oplevelser, for eksempel one minute sculptures og performance-projekter, mener Lena Søeborg.

- Jeg forestillede mig også at arrangere korte, koncentrerede forløb i weekender og ferier, for eksempel portræt-modellering i ler og efterfølgende gips-afstøbning.

- Her melder man sig to og to, venner eller familie-medlemmer sammen, som gerne vil modellere hinanden.

Lov til at lave noget grimt - Jeg håber virkelig, at billedskolen vil få en ny chance engang, så børn og unge i Odsherred får mulighed for at udvikle sig med billedkunst som udtryksmiddel og opøve færdigheder i de håndværk, som findes i arbejdet med billedkunst.

- Jeg mener, at billedkunst er et sprog, som børn og unge kan have glæde af at bruge i et samfund, hvor det meste er delt ind i rigtigt og forkert.

- At arbejde med billedkunst er en disciplin uden et bestemt facit.

- Man har lov til at lave noget grimt, og det at begå fejl kan føre til nye erfaringer og opdagelser.

- Billedkunsten er en måde at udforske verden på, og man kan finde spændende nye vinkler i noget, vi tror er selvfølgeligheder, siger Lena Søeborg.

Tænk i kontraster Kunstneren har i fem år rejst Norge tyndt og besøgt skoler med kunstprojektet »Kontraster« som led i »Den kulturelle skolesæk«.

I 2016 gæstede hun skoler i Odsherred med et lignende projekt, støttet af Odsherred Kunstråd, hvor eleverne ved at tænke i kontraster og spændingsfelter, fik skærpet deres kunstneriske blik.