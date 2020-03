Kendt V-politiker skal forblive i byrådet

Venstres medlem af økonomiudvalget og byrådet i Odsherred Kommune, Morten Egeskov, er blevet ansat som direktør for Geopark Odsherred.

En stilling, der ikke er forenelig med partipolitisk arbejde i byrådet, og derfor har han varslet, at han træder ud af byrådet.

Et ønske, som skulle godkendes af byrådet på deres møde den 31.marts.

Men, for at leve op til myndighedernes anbefalinger om initiativer til at inddæmme Corona virus, er byrådsmødet blevet aflyst, og derfor må Morten Egeskov forblive byrådsmedlem indtil byrådet mødes i april.