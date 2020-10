Kendt Michelin-kok stopper på det berømte slot

»Det har været en fantastisk rejse, hvor Claus har skabt et enestående og meget personligt køkken baseret på råvarerne fra Lammefjorden, som baronen på slottet tog initiativ til at inddæmme. Efter Claus` indtog på slottet i 2008 fik vi ros og top-anmeldelser af de danske madanmeldere, og rejsen kulminerede med en Michelin-stjerne i 2017 samt optagelse i Relais & Chateaux året efter. Claus har gjort et fantastisk innovativt arbejde og i den grad taget slottets kultur og historie til sig, ligesom han dygtigt og ambitiøst har samarbejdet med de lokale avlere om råvarer og forædlede produkter. Her har Claus indfriet vores ambitioner om at skabe et unikt terroir-køkken til slottet. Vi siger Claus tak for en fornem indsats og ser frem til fortsat at have ham tilknyttet slottet i forbindelse med vores kommende Food Lab i Herskabsstalden.