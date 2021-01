Kendisbetjent på færde i Odsherred

Men det var ikke af en hvilken som helst repræsentant for ordensmagten, men den tv-kendte færdselsbetjent Vlado Lentz, der sammen med sin fotograf fra Kanal 5 programmet Politijagt, tjekkede hendes kørekort, og Hanne Pigonska skriver på Facebook, at hun slap for videre påtale, og at hun fandt politimanden sympatisk, og så glædede hun sig over, at der nu er praktisk bevis for at politiet patruljerer i Odsherred.