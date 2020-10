Keld Rødvig fik afslag på sin klage over, at Udbetaling Danmark ikke vil udbetale ham den pension, som hans stilling og pensionsinebetalinger igennem 27 år berettigede ham til. Årsagen er en forkert ansættelseskontrakt. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kelds pension er forsvundet ud i den blå luft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kelds pension er forsvundet ud i den blå luft

Odsherred - 17. oktober 2020 kl. 06:40 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

»En gevaldig mavepuster.« Sådan beskriver Keld Rødvig, fra Grevinge, det brev, han har modtaget fra Medarbejder og Kompetencestyrelsen.

Styrelsen har siden den 17.september 2019 behandlet hans klage over at Udbetaling Danmark har næget at udbetale den pension, som hans arbejdsgiver har betalt til i 27 år. Årsagen. En forkert ansættelseskontrakt fra 1991.

Afslaget baserer sig på, at han den 15.oktober 1991 blev optaget i pensionskassen på baggrund af en stilling som pedel.

Styrelsen anerkender dog, at han reelt arbejdede i en kombinationsstilling som lærer og mentor, men han kan ikke opnå den højere pensionsudbetaling, som ville passe til hans løn og pensionsindbetalinger.

Styrelsen affejer Keld Rødvigs bemærkninger om, at han igennem årene har tjekket pensionsforholdene, hvor hans lønskalatrin stod til 39, og ikke 16, som er maksimalt for pedelstillinger.

Ifølge styrelsen burde han have husket på sin ansættelseskontrakt fra 1991, og selv have reageret, da han stod til et skalatrin langt højere end det han kunne få.

Igennem alle årene har skolen indbetalt et pensionsbidrag, der svarer til det skalatrin, som han ikke kan få pension efter, men de penge kan han godt skyde en »hvid pil« efter, skriver styrelsen:

»Får så vidt angår dine bemærkninger om, at det for meget indbetalte pensionsdækningsbidrag skal tilbagebetales til dig, kan det oplyses, at en tjenestemandspension,..., er fuldt ud finansieret over de årlige finanslove. Der er således ikke sket en indbetaling af et pensionsbidrag af din løn til ordningen. Det pensionsdækningsbidrag, som Den Rytmiske Højskole har indbetalt til staten., er et teknisk bidrag til medfinansiering af tjenestemandspensionen... og kan derfor ikke tilbagebetales til dig.«