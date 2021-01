Keld Rødvig var i mange år en skattet medarbejde rpå Den Rytmiske Højskole, og nu har skolen meldt sig for at hjælpe ham med at få hans manglende pension udbetalt. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kelds forsvundne pension skal tilbage: Skole pudser advokat på styrelse

Odsherred - 30. januar 2021 kl. 08:46 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Pensionen der forsvandt, er en del af fortællingen om Keld Rødvig, der efter pensionering fra Den Rytmiske Højskole, som han var med til at grundlæge, kunne konstatere, at nok havde skolen indbetalt pensionsbidrag efter hans arbejdsopgaver, men da hans oprindelige ansættelseskontrakt lød på pedel, og ikke igennem årene var rettet til så det passede med hans udvidede opgaver, og ikke mindst med den pensionsindbetaling som skolen satte ind hver måned, kunne han ikke få sin fulde tjenestemandspension udbetalt.

Læs også: To ministre afviser at hjælpe Keld til den rette pension

En teknisk foranstaltning lyder det fra myndigheder og ministre, og to folketingsmedlemmers forsøg på at finde brugbare svar, løb ud i »sandet,« men nu forsøger Den Rytmiske Højskoles forstander, Lars Gjerlufsen, at hjælpe via skolens advokat.

»Vi har støttet Keld i alle hans klager, og da sagen nu synes udtømt for ham, er den hos os. Nu er det os, der har et udestående med styrelsen, fordi vi har indbetalt for meget i pensionsbidrag i forhold til, hvad Keld får udbetalt. Vi har derfor fået vores advokat til i starten af december at skrive til pensionsstyrelsen og kræve det for meget indbetalte pensionsbidrag retur,« siger han.

Skolen har indbetalt for meget i pensionsbidrag i 13 år, men skolens advokat har neddroslet forventningerne på grund af forældelsesregler, men Keld Rødvig kan forvente at få pengene.

»Det er jo Kelds penge, så dem skal han have, men vi kan nok ikke forvente at få mere end for tre år tilbage, blandt andet fordi der er for meget skyld på vores bane,« siger han.

Etik og jura slås Per Larsen var skolens første forstander, og det generer ham, at sagen kan lyde som om de på skolen lavede en forkert ansættelseskontrakt til Keld Rødvig.

Det gjorde skolen ikke, men de fik ikke suppleret den med bilag, når Keld Rødvigs arbejdsopgaver ændrede sig.

»Der, hvor jeg synes kæden hopper af, er, når ministeriet opdager fejlen, så reagerer de ved at sige, at det er bare synd for dig Keld Rødvig, de penge, dem napper vi. Den drejning fatter jeg slet ikke. Hvis systemet ville opføre sig ordentligt, så fik Keld sine penge eller også sendte man pengene tilbage til skolen, som så må de beslutte, hvad der skulle ske med dem. Egentlig er det her lidt en interessant fortælling om kasser, og hvad der sker, når man ikke passer ind. Det er som om der er en naturlov, der siger, at systemet altid vinder. I Kelds sag er det etik og jura, der slås med hinanden, og det er synd for Keld, for etikken ser ikke ud til at vinde,« siger han.

