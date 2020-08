Det var en eksplosionagtig brand i den kedel, som virksomheden Waste Plastic Upcyckling bruger til at afbrænde plastik, der eksploderede og brød i brand.

Kedlen eksploderede, murværket revnede og taget sprang i stykker

Hvorfor kedlen eksploderede skal tjekkes, og arbejdstilsynet er på vej ud til Egebjerg for at undersøge forholdene.

Der var, ifølge brandchefen, seks medarbejdere til stede, og selvom der blev tilkaldt ambulancer til dem, så slap de med en gevaldig hylen for ørerne.

Brandchefen kan ikke sige noget om, hvovidt, der har været udviklet giftig røg over Egebjerg, men han slår fast, at et skal en efterfølgende udredning finde svaret på.