En enkelt hunkat kan få op til fire kuld killinger på et år. Et kuld vil typisk være på 3-5 killinger, som allerede et halvt år senere er klar til at formere sig. Privatfoto.

Kattens Værn: - Budgettet er allerede opbrugt

Odsherred Kommune vrimler med vilde og herreløse katte. Så mange, at kommunens budget for et helt år til indfangning er brugt på bare fire måneder.

Det er ikke helt billigt at få vilde, herreløse katte fanget. Dyreværnsorganisationen tager 250 kroner per dag for at køre ud plus 550 kroner for indfangning per kat. Det løber dermed hurtigt op, hvis man har bare en enkelt missemor med et kuld killinger.