Fastelavnsrisene var gjort klar til at tage med hjem på vinterferie på skolen på A. Ladingsvej i Nykøbing. Foto: Helene Nielsen

Katten slap for tønden i år

Knap var eleverne i 0. til 4. klasse vendt tilbage til skolebænken, før de fredag blev sendt hjem igen på en uges vinterferie.

På skolerne på Odden, i Nykøbing og i Egebjerg blev der fejret både vinterferie og fastelavn.

Der blev bagt fastelavnsboller, lavet fastelavnsris, og mange elever var mødt op i skægge og skræmmende udklædninger. Der blev spillet banko og lavet gættekonkurrencer for alle elever - virtuelt, naturligvis.

Lone Jensen kom fra Egebjerg Skole, som også har Søgårdens Samlinger i Gelstrup, og havde taget en kasse med gamle ting med, som elever skulle gætte på, hvad var.

Der blev i år ikke slået katten af tønden, for det var for koldt, at slæbe de små udenfor i kulden.