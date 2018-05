Kattehjem mangler godkendelse

Kasper Martlev har siden januar i år arbejdet på at få sit hjem på Stenstrupvej i Højby godkendt som internat for hjemløse katte. Målet var i første omgang at indrette et akut hjem for nogle af de mange herreløse katte, som har skabt problemer for sig selv og beboerene i ikke mindst Odsherreds sommerhusområder. Tirsdag havde Kasper Martlev arrangeret demonstration foran rådhuset i Højby, fordi han sammen med sine støtter mener, at Odsherred Kommunen burde betale Kattens Værn eller Kasper Martlevs egen organisation Karla penge for at afhjælpe problemerne med de vilde katte.