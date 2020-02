Se billedserie Kasper Martlev viste Nordvestnyt rundt, da de første katte flyttede ind i 2018. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kattehjem: Donationer for over 300.000 kroner

Odsherred - 08. februar 2020

Der er ingen tvivl om, at Kasper Martlev har et stort hjerte for dyr. Da han i 2017 slog sig ned i et gammelt hus på Stenstrupvej i Højby, var det med planen om at åbne et internat for Odsherreds hjemløse katte.

- Da jeg hørte om de mange vildkatte, der er i Odsherred, tænkte jeg, at der burde gøres noget, fortalte Kasper Martlev til Nordvestnyt i februar 2018.

Da han slog dørene op for internatet i begyndelsen af 2018, skulle det hurtigt vise sig, at dyrevenner var mere end villige til at donere penge til hans projekt.

Den første dyrlægeregning på 19.000 kroner fik han samlet pengene ind til, og stedet fik også alt kattemad doneret.

- Så den daglige drift er ikke så dyr, sagde Kasper Martlev dengang.

Karla Kattehjem er siden blevet godkendt af Fødevarestyrelsen til at drive internat. Der er anmeldt en række indsamlinger til indsamlingsnævnet.

Foreningen Karla Kattehjem har lagt regnskabet for 2018 frem på hjemmesiden, og her kan man se, at kattehjemmet i 2018 modtog donationer, fast støtte og interne overførsler for 368.749,24 kroner. Der står også, at kattehjemmet har haft udgifter for 320.334,29 kroner. Det er især udgifter til dyrlæger, der bruges penge på. Ifølge regnskabet lød dyrlægeregningerne i 2018 på 216.245,74 kroner. Kattehjemmet betaler også 13.000 om året i husleje til Kasper Martlev, som ejer huset på Stenstrupvej. Regnskabet for 2019 er endnu ikke lagt ud på hjemmesiden, og det oplyses heller ikke, hvor mange katte der er formidlet i 2018.

I december 2019 modtog Karla Kattehjem et legat på 69.903,77 kroner fra Landbrugsstyrelsens dyrevelfærdspulje. Formålet med dyrevelfærdspuljen, som var på 8,2 millioner kroner, er gennem tilskud til foreninger og organisationer, at forbedre dyrevelfærden i Danmark.

Den 1. februar i år lykkedes det Kasper Martlev på få timer at indsamle flere end 10.000 kroner ved at opfordre venner af kattehjemmets Facebooks-ide til at donere penge til kattehjemmet via mobilepay.

Nordvestnyt har været i kontakt med Karla Kattehjems bestyrelse, som har meddelt, at Kasper Martlev ikke ønsker at udtale sig til avisen.