Katja vil have sin egen brugs

Katja Helene Pedersen er ny souschef i SuperBrugsen i Asnæs.

Odsherred - 09. juni 2018 kl. 19:24 Af Henrik Uhre-Prahl

Katja Helene Pedersen, 25 år, er netop tiltrådt stillingen som souschef i SuperBrugsen i Asnæs. Hun kommer fra SuperBrugsen på Odden, hvor hun har været knap to år - og før det var hun i SuperBrugsen i Vig.

For Katja er skiftet til stillingen i den noget større forretning i Asnæs et absolut positivt skridt i den rigtige retning:

- Her er der større muligheder for at dygtiggøre sig og komme ind i en række nye områder, det glæder jeg mig meget til, siger hun.

Som souschef skal hun være stedfortræder for Jonas Jensen, der tiltrådte jobbet som butikschef i april i år. Så derfor skal hun principielt være inde i alle aspekter i butikken - og så har hun også sin egen afdeling, at være ansvarlig for, i første omgang konfekture.

Katja har sin som sit karrierermål, at få »sin egen butik« - alternativt at arbejde på Coops hovedkontor og være med til at videreudvikle Coop.