Katastrofal mangel på hænder til de yngste

Odsherred - 08. april 2021 kl. 15:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Det er ret katastrofalt, siger Hanne Lund Larsen, som er sundhedsfaglig leder for sundhedsplejen i Odsherred Kommune.

Tre ud af otte sundhedsplejersker gik sidste år på pension, og selv om stillingerne har været slået op tre gange, er der ikke en eneste uddannet sundhedsplejerske, som har ønsket at komme til Odsherred, og tage sig af de yngste borgere.

Børne- og uddannelsesudvalget skal i næste uge se nærmere på, hvad der kan gøre for at ændre på situationen, men det er ikke nogen nem opgave.

- Rekruttering af sundhedsplejersker er et landsdækkende problem, og man kan ikke bare ansætte en sygeplejerske og give hende et mini-kursus i sundhedspleje. Det skal være en uddannet sundhedsplejerske, siger centerchef for børn, unge og familier, Ane Stallknecht.

En sundhedssygeplejerske er en sygeplejerske, som har arbejdet minimum to år med børn, og derefter har taget en tillægsuddannelse på halvandet år. Kommunerne er ifølge Sundhedsloven forpligtet til at tilrettelægge forebyggende sundhedsydelser, som kan bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Med den nuværende bemanding i sundhedsplejen i Odsherred er det vanskeligt, at overholde lovgivningen.

- Det er en meget dårlig situation. Sundhedsplejersker er nøglepersoner i den første tid for et lille barn. Vi besøger 99 procent af alle familier, og ser, hvis en familie har brug for ekstra hjælp. Velfungerende familier kan også vælte, når der kommer et lille barn. Andre klarer sig fint. Det er som at bruge cykelhjelm. Det bør vi alle sammen gøre, selv om vi ikke alle sammen vælter på cyklen, siger Hanne Lund Larsen.

Hun fortæller, at det er mangel på uddannelsespladser og praktikpladser, som har skabt mangel på sundhedsplejersker i hele landet.

- Det er et stort problem, fordi Odsherred er Udkantsdanmark, når det kommer til rekruttering. Der skal noget ekstraordinært til, hvis en sundhedsplejerske skal rykke til Odsherred med sin familie. Det er en gotisk knude, som det kan tage tid, at løsne, vurderer Hanne Lund Larsen.