Kastede flaske efter ukendt kvinde, nu vil politiet have ham fængslet

Anholdelsen skete efter, at manden kort forinden, tilsyneladende helt umotiveret, havde kastet en flaske efter en kvinde, der kom cyklende på Toldbodvej, i Rørvig, og som kun med nød og næppe undgik at blive ramt.

Manden har, ifølge politiet, en tidligere voldsdom, og er også sigtet for ved flere lejligheder hen over sommeren, at have truet tilfældige forbipasserende med at ville slå dem ihjel, og da manden er godt kendt for gentagne tilfælde af trusler, skred politiet til anholdelse af manden, og klokken 11 fremstilles han ved Retten i Holbæk og begæres varetægtsfængslet.