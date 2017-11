Se billedserie Foto: Marianne Nielsen

Kasper vil redde kattene

Odsherred - 28. november 2017 kl. 11:32 Af Marianne Nielsen

33-årige Kasper Martlevs hjerte bløder for dyr i nød, og han kan ikke holde ud at se passivt til. Som formand for dyreværnsforeningen Karla Life, har han planer om at køre rundt i Odsherred på sin Christianiacykel og hjælpe vilde katte.

- Det gør ondt, når jeg ser dyr blive kasseret, og det får mig til at stille spørgsmålstegn ved menneskehedens humanitet, forklarer den unge dyreven.

Han forstår ikke, hvorfor folk har brug for at mishandle eller efterlade dyr til deres egen skæbne, og han har ikke tænkt sig at se passivt til.

- Jeg har fået doneret cyklen, og da jeg ikke ser så godt, og derfor ikke må køre bil, så giver cyklen mig nu muligheden for at komme rundt og virkeliggøre de ideer jeg har, fortæller Kasper Martlev, som har boet på en ejendom ved Stenstrup i godt og vel to år.

Projektet, Karla Katteshelter, som er i sin opstart, går ud på at få varmet, fodret og steriliseret nogle af de mange herreløse katte, som plager kommunen flere steder, og han håber at kunne få lokale skoler, bosteder, plejehjem eller andet til at hjælpe sig.

- På plejehjemmene har de måske nogle tæpper, de ikke bruger, og de unge kunne komme med ud og indfange dyrene. hvis man vil hjælpe på den ene eller anden måde, skal man bare sende mig en sms på 30301202, uddyber han.

I disse dage handler det om at give Christianiacyklen en overhaling. Det hjælper genboen, cykelsmed Finn Nielsen med. Når den er klar, gælder det om at komme rundt i Odsherred og stable et netværk og en hjælperenhed på benene, så Kasper Martlev kan være klar, når kattene får forårsfornemmelser og når sommerhusejerne forlader deres ejendomme efter sæsonen.