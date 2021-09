Morten Anker er medejer af firmaet, som producerer lammefjordskartofler til hele Danmark. Firmaet har fået fremstillet bakker i ren genbrugsplast, og de kan kvases og genbruges mange gange - hvis bare de bliver sorteret fra til genbrug. Foto: Pia S. Larsen

Kartoffelavler klager over dansk affaldssortering: I mine øjne er det helt vanvittigt

Odsherred - 11. september 2021 kl. 13:10 Kontakt redaktionen

Hos Storøhage Kartofler tager medejer Morten Anker sig til hovedet over, at Danmark ikke har et avanceret plastiksorteringssystem. Det ville nemlig betyde, at de mere end en million plastikbakker, som virksomheden bruger hvert eneste år, kunne genbruges igen og igen i stedet for at blive kasseret. Med 1,2 millioner bakker om året bliver det til en hel del plastik.

- De er lavet af genbrugsplastik, men det findes der meget lidt af for tiden, og prisen er derfor høj, siger Morten Anker.

Han er frustreret over danske politikere, som han mener, har sovet i timen, fordi de ikke har sørget for, at Danmark har den fornødne teknologi til at håndtere og sortere plastikaffald fra, så det kan blive brugt igen.

- Vores bakker har koder i bunden, så de kan blive genkendt og sorteret korrekt. Den teknologi har de på affaldssorteringen i Oslo, men herhjemme ryger det hele i samme bunke. I mine øjne er det helt vanvittigt, at man forbruger flere af jordens begrænsede ressourcer, når man sagtens kan lave det, vi har brug for ved simpelthen at sortere bakkerne fra og få dem lavet til ny emballage. Vores bakker kan genanvendes mindst 10 gange, hvis bare politikerne sørgede for de rigtige muligheder, siger han.

Teknologien går ud på, at bakkerne kvases til granulat og derefter smeltes og støbes om igen til en ny bakke. Det er for så vidt såre simpelt. Men det kræver, at bakkerne bliver sorteret fra og ikke bare ryger i spanden med hård plast.

I Norge, uden for Oslo, ligger RoAF - et af verdens mest moderne og mest avancerede eftersorteringsanlæg.

Eftersorteringsanlægget er helt unikt, fordi det maskinelt kan sortere madaffald og plast ud fra restaffaldet for derefter at sende det til genanvendelse. Dermed udnyttes affaldet mest muligt.

Det prisvindende anlæg er det første fuldautomatiske sorteringsanlæg for husholdningsaffald i verden. Sorteringsanlægget kræver ingen manuel arbejdskraft i affaldssortering og kvalitetskontrol af genbrugsmaterialet. Poserne med andet affald bliver åbnet og transporteret til forskellige portaler, hvor affaldssortering foregår. Det er her, plastik og papir bliver opdelt fra andet affald.

Denne banebrydende teknologi betyder, at meget mere affald kan bruges som sekundære råmaterialer, der er en stor del i vejen til en cirkulær økonomi.

- Efter min mening har de danske politikere sovet i timen. De burde have sørget for, at vi også i Danmark har sådan et sorteringssystem. Vi er klar til det hos os, siger han.