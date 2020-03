Karen er klar til kamp mod corona

Kampen mod corona/COVID-19-virus kører for fulde omdrejninger i Odsherred Kommune, og kommunens ledelse lover, at de er på forkant, men også at de godt ved godt, at der inden for en overskuelig fremtid bliver et ekstra stort pres på særligt kommunens omsorgs- og sundhedsansatte.

Når hospitalerne bliver maksimalt presset af COVID-19 tilfælde, vil Odsherred Kommune modtage syge borgere, der ekstraordinært udskrives fra Holbæk Sygehus, og så får kommunen brug for ekstra hænder, og derfor har Odsherred Kommune oprettet en COVID-19 jobbank, men ifølge centerchef Rikke Kragh Iversen, fra Odsherred Kommune, er der ingen panik.

"Vi arbejder systematisk med at lave det beredskab, som skal bruges for atfolk er klar til opgaverne. Der er ikke et voldsomt pres lige nu, men det kan hurtigt komme," siger hun til dagbladet Nordvestnyt.