Et tocifret antal medarbejdere i hjemmeplejen i Odsherred Kommune er blevet sygemeldt. De siger, de bliver syge af deres arbejde.

Kaos i hjemmeplejen slider på livskvaliteten

Odsherred - 11. september 2021 kl. 09:44 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Forestil dig, at du har brug for lommetørklæder i løbet af dagen, men at du har så store smerter i bevægeapparatet, at det ikke er muligt for dig at åbne en pose med lommetørklæder.

Sådan har 83-årige Jytte Keller, fra Asnæs, det, og hun er ved at være træt af, at hun hver eneste gang, der kommer en ny hjemmehjælper, og dem kommer der mange forskellige af, når man, som hun, har brug for hjælp hele døgnet, skal forklare, at det ikke er nok at lægge posen med lommetørklæder foran hende, den skal også åbnes, selvom der næsten ikke er tid til det.

»Det kan måske synes som en lille ting, og den ene dag kan det virke lidt sjovt, men når man skal sige det 35 gange, fordi man ikke kan bruge sine hænder, så er det altså ikke sjovt længere,« siger hun.

Når der ikke er meget adspredelse i hverdagen, så fylder de små glæder som når naboen kommer ind til et slag kort ved 19-tiden.

»I hverdagen er der ikke meget morskab, så når vi skal spille kort, så har jeg altså ikke lyst til at blive lagt i seng kl. 21, men det skal jeg. Det er som om empatien er fuldstændig pillet ud af systemet,« siger hun.

Hun slår fast, at hun får hjælp til de ting hun har behov for, men også at hun oplever, at hjemmehjælpernes program er så presset, at når hun har fået sin aftensmad ved 19.30 tiden, så skal hun, nødtvungent, i seng halvanden time senere, og tit bliver hun først hjulpet op ved 10 tiden næste dag.

»Det er slet ikke sjovt at skulle ligge med den samme ble i 10 til 12 timer, og jeg har da også sagt til dem, at jeg vl klage til borgmesteren, hvis jeg får blærebetændelse af det. Det hjalp, desværre kun i få dage,« siger hun.

Set fra hendes hjem, er det særligt hjemmehjælpernes kørelister den er gal med.

»Når hjemmehjælperen for eksempel kører fra mig kl. 18.10, så skal hun være det næste sted kl. 18.10. Det hænger jo ikke sammen. Jeg beder ikke om, at de skal have tid til at holde mig i hånden, men det burde være naturligt, at man evnede at sætte sig ned og lave noget logistik, der hænger sammen,« siger hun.