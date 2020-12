Kanoner og kirkeklokker: Lyden af AC/DC i Helenehaven

Bandet lover, at der er lagt i ovnen til et allmost the real thing-show med kirkeklokke i »Hells Bells«, kanoner i »For Those About To Rock (We Salute You)«, en kæmpe, oppumpet ballon med en storbarmet dame under »Whole Lotta Rosie«, og en leadguitarist i skole-uniform og hvide tennis-sokker.