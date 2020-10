Kandidaterne til Odsherred Påskønner prisen 2020

I stedet præsenteres de forskellige kandidater op nettet. Her har Styregruppen modtaget mange forslag til kategorien Odsherred påskønner og har udvalgt tre nominerede, som bliver præsenteret i en video, der ligger på kommunens hjemme- og Facebook-side.

Åse Christensen, Kollekolle, er en ildsjæl, der har arbejdet for at sætte miljøet mere på dagsordenen i Odsherred. Hun har de seneste år organiseret frivillige borger til at skabe projekt »Skønhed og Skrald« i Vig. Hun er en holdspiller med stort initiativ.