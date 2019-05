Skoleleder på Vallekilde-Hørve Friskole, Bo Espersen, er ikke tryg ved S-forslag. Foto: Per

Kan tvinges til fyringer

Odsherred - 22. maj 2019

Det kommer sammenlagt til at koste de fire friskoler i Odsherred 2.074.842 kroner, hvis socialdemokratiet gennemfører deres forslag om at skære i tilskuddet til landets friskoler. Koblingsprocenten er det tilskud, som friskolerne får per elev, beregnet ud fra den gennemsnitlige elevudgift i folkeskolen. I dag får friskolerne 76 procent af det beløb, og det ønsker Socialdemokratiet at nedsætte til 71 procent. For Vallekilde-Hørve Friskole vil en nedsættelse af tilskuddet ifølge undervisningsministeriets beregninger betyde et minus på 526.944 kroner om året.

- Vi vil ikke være lukningstruet, men vi vil helt sikkert være nødt til at ændre på noget. Udover statstilskuddet er vores eneste indtægtskilde forældrebetalingen, og det vil være vanskeligt at undgå en stigning her. På udgiftssiden er den største post lønninger, så det kan blive nødvendig, at se på antallet af medarbejdere, hvilket vil påvirke kvaliteten af vores undervisningstilbud. Det vil være en kombination af de to poster, vi skulle se på, siger Bo Espersen, som er skoleleder på Vallekilde-Hørve Friskole.

Han forstår ikke socialdemokratiets udtalelser om, at friskoler skulle være forbeholdt børn af velhavende forældre.

- Det er der da vist ikke evidens for. Der er en række fællestræk blandt forældre til friskolebørn, men det handler mere om, at de gerne vil have større indflydelse på deres børns skoledag. Økonomien er ikke et fællestræk. siger Bo Espersen.

Rørvig Friskole mister 470.058 kroner i tilskud.

- Rørvig Friskole tilstræber at skolebetalingen er så lav som muligt, så flest har mulighed for at vælge vores skoletilbud til. Og det er selvfølgelig nemmest, når koblingsprocenten er høj. Men den går i perioder op og ned - det er et vilkår - og Rørvig Friskole har nu bestået i 50 år, siger pædagogisk leder på Rørvig Friskole Hanne Lynge.

På Fårevejle Fri- og Efterskole tager skoleleder Frank Ørndrup Elzer udmeldingen fra socialdemokratiet roligt, selv om et nedsat tilskud vil koste skolen 547.902 kroner.

- Vi er som både fri- og efterskole ikke lukningstruede, men fyldt op og har en lang venteliste til næste skoleår, siger han.

Han tror det vil gå hårdest ud over de rene friskoler, hvis S-forslaget gennemføres.

- Det irriterer mig dog, at friskoler i den her debat bliver kaldt »privatskoler« og får en bestemt smag af overklasse. Friskoler er for helt almindelige mennesker, som vægter lidt andre værdier, end dem man har i folkeskolen. Det vil være et selvmål for socialdemokratiet, hvis de tager ressourcerne fra friskolerne, siger Frank Ørndrup Elzer.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra skolelederne på Nr. Asmindrup Friskole og Rørvig Friskole. Ifølge undervisningsministeriets beregninger vil Nr. Asmindrup Friskole få udbetalt 529.938 kroner færre i tilskud, mens det vil betyde 470.058 kroner færre i tilskud til Rørvig Friskole.