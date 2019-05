Se billedserie Et kort over, hvor kommunen har registreret påkørte skilte. På størtedelen af lokationerne er flere skilte påkørt. Grafik: Odsherred Kommune

Kan gå uger før nye skilte er klar

Odsherred - 06. maj 2019 kl. 11:06 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver en omfattende affære, at genetablere alle de skilte, som en traktor med en endnu ukendt chauffør bag rattet, formodentlig har pløjet ned på sin vej ad de små veje fra Asnæs over Fårvejle Stationsby til Hørve Kanalvej, hvor den brød i brand natten til mandag i sidste uge.

Kommunen har brugt ugen på at skabe sig et overblik over, hvor mange skilte det egentlig drejer sig om, og få lavet en bestilling på nye skilte.

Trafikteamet har fået lavet et kort over »gerningssteder« og oplyser, at der de fleste steder er mere end et enkelt beskadiget skilt. Alene i "trekantskrydset" Sandbyhagevej-Aspagårdsvej-Storøhagevej er otte skilte ødelagt.

- Vi vurderer, at mellem 30 og 40 skilte skal skiftes ud, med det forbehold at det kan ændre sig, når vi er færdige med at kigge på det, fortæller driftsbestiller Lise Rohden fra trafikteamet i Odsherred Kommune.

Nogle af dem er almindelige trafiktavler med eksempelvis vigepligt, som kun tager få arbejdsdage at få sat op igen. Men skilte med stednavne som for eksempel »Asnæs 3« kan tage op til et par uger at få lavet og sat op.

Det var Lise Rohden, der havde telefonvagten mandag morgen i sidste uge, hvor borgere begyndte at ringe for at gøre opmærksom på de usædvanligt mange påkørte skilte.

- Det startede med at vi fik flere opkald, og jeg talte også med politiet, og jeg kunne bare høre, at det her ikke var helt normalt. Vi har mange borgere der ringer ind, men folk var meget opmærksomme på påkørte skilte den morgen, fortæller hun.

Af politiets døgnrapport fremgår det, at politiet fandt frem til ejeren af den udbrændte traktor, som man mener har forårsaget skiltenedpløjningen. Ejeren mente, at traktoren måtte være blevet stjålet.

Ifølge kommunen er det en anseelig sum, traktoren har forvoldt skade for, men hvor stor regningen bliver er endnu uvist.

Et skilt består af stander/galge og selve tavlen. Til kommunen har skilteleverandøren Forstas oplyst, at der pt. er optalt 51 skiltedele, der skal udskiftes. I nogle tilfælde kan tavlen have overlevet påkørslen, andre steder kan begge dele være ødelagt.