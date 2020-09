Kan du så flytte dig

Forleden mødtes to fragtbiler midt på gågaden i Nykøbing.

Snude mod snude stod de der med blinkende lygter, som om de forsøgte at true den anden væk.

Ældre læsere kan måske huske en lignende situation fra TV-serien Fleksnes fra 1974 med den norske komiker Fleksnes, der møder en anden bilist på en smal vej, hvor bilisterne kom op at toppes.

Så galt gik det ikke på gågaden. Efter at have siddet og kigget på hinanden i nogen tid, valgte chaufføren i den mindste fragtbil at bakke, så GLS-bilen kunne komme frem.