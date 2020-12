Kan blive årets bedste ungdomskommune

Odsherred kommune er med i opløbet om at vinde Dansk Ungdoms Fællesråds pris som årets ungdomskommune, skriver organistationen i en pressemeddelelse. Under voteringen har dommerne lagt vægt på, at Odsherred Kommune har lagt et ekstra arbejde i at komme i kontakt med unge i forbindelse med corona, hvor man både har talt om smittekæder og lyttet til, hvordan det er at være en del af en gruppe, der peges på, som »super-smittere«.