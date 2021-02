Kampfly bragede over Odsherred, men nu er det slut

Larmende og generende for nogle, interessant og spændende for andre.

»Fighter Wing Skrydstrup, som er hjemsted for de danske kampfly, træner i disse dage mørkeflyvning. Denne træning foregår over flere dele af landet og mandag og tirsdag foregik det over Odsherred. Der er ikke planlagt at flyve mere over området i denne uge. Der findes information om mørkeflyvning på flyvevåbnets og på Fighter Wing Skyrdstrups Facebookside,« siger han.