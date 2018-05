Se billedserie De 11 parcelhusejere på første del af Engparken føler sig snydt af Lejerbo, som de mener løber fra deres ansvar. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Kampen om den ødelagte vej

Odsherred - 22. maj 2018 kl. 13:05 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hold på hat, briller og undervogn, hvis du skal en tur til Engparken i Asnæs. Vejen er hullet, uden slidlag, krakeleret og visse steder decideret ubehagelig at køre på, og sådan har det været i mange år, for vejen er »gidslet« i en konflikt mellem 11 parcelhuses grundejerforening og boligforeningen Lejerbo, der vil have at parcelhusene skal overtage vejen, som ellers tilhører Lejerbo.

Det har vejen gjort siden 1989, men Lejerbo fik i fortiden udsættelse til at færdiggøre vejen, og siden blev udsættelse til gældende tilstand, og nu vil Lejerbo ikke vide af vejen, men har tilbudt grundejerforeningen et mindre kontantbeløb som bidrag, hvis de så sørger for vejen. I samme moment er Lejerbo stoppet med at betale for vejbelysningen på vejen, som de også vil have grundejerforeningen til at overtage.

Karina Højvang, fra grundejerforeningen, bad i april sidste år Odsherred Kommune om at foretage et vejsyn, så der en gang for alle kunne komme styr på

Men efter en kommunal besigtigelse af vejen sidste sommer blev det et nej til vejsyn, for kommunens folk fandt ikke vejen dårlig nok til at påbyde en reparation.

Lejerbos formand, tidligere S-borgmester, Finn Madsen, er i øjeblikket bortrejst, men har lovet at vende tilbage om sagen i næste uge, og i mellemtiden er Karina Højvang og de øvrige grundejere godt trætte af sagen, som de oplever som noget nær chikane.

»Vi ønsker bare et slidlag på vejen og lys i vores gadelamper. Når det er sket, og Lejerbo har sørget for deres del, så overtager vi gerne, men man kan da ikke bare forsøge at tørre regningen af på os, og vente på at antallet af indbrud og faldulykker stiger, siger hun til Nordvestnyt.