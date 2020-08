Kampen for strandadgang fortsætter

Ulovligt, siger Jens Pagh, igen og igen om Odsherred Kommunes forvaltnings måde at håndtere sagen på, og han slår fast, at Odsherred Kommunes administration har foretaget en afvejning af modstridende interesser mellem vejejer, den familie, der ejer strandgrunden, og vejberettigede, 400 sommerhusgæster, der bor i baglandet til stranden.

Ifølge ham har kommunen truffet afgørelse om, at lågen ikke må være lukket, fordi, der skal være strandadgang, og det er ikke tilfældet.

Derfor håber han, at de lokale politikere vågner op, og tager politisk stilling i sagen.

"Odsherred Kommunes forvaltning har fejlinformeret kommunalpolitikerne, og påstået at lovgivningen nødvendiggør, at lågen tillades. Men i sin begrundelse til Vejdirektoratet skriver kommunen, at kommunen har afvejet de modstridende interesser. Kommunen har fundet det vigtigere, at ejeren af strandvej-ejendommen kan afspærre strandgangen med en låge, end at 400 sommerhusejere frit kan benytte strandadgangen. Der mener vi er helt forkert. Kommunens afgørelse er således ikke begrundet med krav i lovgivningen. Men forvaltningen har oplyst kommunalpolitikerne, at lovgivningen nødvendiggør en lovliggørelse af lågen. Vi ønsker, at få politikerne til at stå ved deres ord om, at adgang til strand og natur skal bevares," siger han.