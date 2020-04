Kampdagen blev fældet af corona

»Der er ingen faner, der skal ud og luftes i år, Min 1.maj bliver med at udsende en videohilsen. Egentlig kunen vi vel godt udfordre retningslinjerne ved at gøre 1.maj til en politisk demonstration, men det giver ingen mening. Hvorfor skulle vi som politiske partier være med til at skabe smittespredning? 1.maj plejer at være en rigtig hyggelig dag, hvor vi samles og diskuterer politik, men i år har jeg ikke lyst til at samles, og det ville også være et helt forkert signal for mig at sende som borgmester,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.