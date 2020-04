Køle-montører har i slutspurten inden påske arbejdet med at montere de nye frost- og kølebokse. Privatfoto

Kamp til stregen: Brugsen-ombygning næsten færdig

Der er blevet kæmpet til det sidste i SuperBrugsen i Nykøbing Sjælland med at blive færdig med den store butiks-ombygning og rokade til påske, trods corona-udbrud, nedlukning af landet og problemer med vare-leverancer.

- Vi har nået at blive færdige med det vigtigste inden påske; det er så langt, som vi kan komme, og det er helt fint. Og så venter vi med det sidste, der mangler, til efter påske, siger uddeler Claus Lilholm.

- Heldigvis er det lykkedes at få fat i de fleste af køle- og frostboksene, og køle-firmaet har udvist stor hjælpsomhed og stillet ekstra folk til rådighed, så vi nåede at blive så godt som færdige her i slutspurten. Vi mangler en enkelt af de store køle-bokse. Den må komme senere, og så må vi bruge nogle små kølere, som vi har stående på lager, siger Claus Lilholm.