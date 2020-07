Expert og Punkt 1 i Nykøbing blev natten til onsdag udsat for et voldsomt indbrud. Foto: Torben Andersen

Kameraer filmede indbrudstyve

Ukendte gerningsmænd brød natten til onsdag ind hos Expert og Punkt 1 i Algade ved at trække gitteret ud. De stjal blandt andet mobiltelefoner, Ipads og computere.

Indehaveren, Brian Thomsen, havde onsdag travlt med at gøre skaderne op.

- Det var en meget mærkelig dag. Vi skulle finde ud af, hvad der var stjålet af hensyn til politiet og forsikringen, og vi skulle gøre rent og gøre butikken klar. Men heldigivs lykkedes det. Jeg vurderer, at der blev stjålet for omkring 150.000 kr., siger Brian Thomsen, som også oplyser, at overvågningskameraer er blevet afleveret til politiet.