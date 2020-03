Museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen (i midten) holdt åbningstalen i stedet for biblioteks-leder Jesper Bertelsen (th.). Billedkunstner Hans Helge Nielsen (tv.) er med i sammenslutningen Det blå tårn. Foto: Stefan Andreasen

Kaldt til som vikar med kort varsel

Biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen skulle have åbnet udstillingen ved ferniseringen.

Han oplyser, at han har bedt Jesper Sejdner Knudsen træde til med åbningstalen, fordi han selv skal deltage i bisættelsen af en 28-årig biblioteks-medarbejder, der for to uger siden blev dræbt, da en modkørende bilist påkørte hendes bil i en hasarderet overhaling på Rødhøj i Asnæs.