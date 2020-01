Odsherred Kommunes ældreråd er stærkt kritiske over for de beregninger, der ligger bag egenbetaling af tøjvask, og formanden, Inger Andersen kalder det et flop.

Send til din ven. X Artiklen: Kalder tøjbesparelse et flop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kalder tøjbesparelse et flop

Odsherred - 23. januar 2020 kl. 06:18 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Lyt til os i hjemmeplejen/sygeplejen. Tror slet ikke de har tænkt på hvor uhygiejnisk og ulækkert det er med urin og afføring, og i sidste ende vil vi ikke kunne være i hjemmet på grund af en stærk salmiak duft,.så den tid de så vil sige vil skal bruge på at pakke det ind er samme tid som det tager at sætte maskinen i gang..og spørg du lige nogle af politikerne, om de vil have at en af deres pårørende ligger i urin og afførings sengetøj, tro mig, så kan det godt laves om.«

Sådan skriver en af de ansatte i hjemmeplejen i Odsherred Kommune på Facebook, og hun kritiserer i flere opslag beslutningen om at indføre brugerbetaling for tøjvask.

Centerchef Rikke Kragh Iversen, Odsherred Kommune, garanterer, at der bliver lyttet i ledelsen.

»Vi lytter selvfølgelig til medarbejderne og problemstillingen omkring hygiejniske udfordringer er helt relevant. Jeg er sikker på, at vores dygtige social- og sundhedshjælpere og assistenter medvirker til den individuelle vurdering af borgerens behov, der hvor de oplever udfordringer med den nye vasketøjsordning. Hvis borgeren har udfordringer som beskrevet her, så er der mulighed for dispensation, som betyder, at der kan vaskes tøj hyppigere end hver 14.dag. Indtil nu er der givet fem dispensationer,« siger hun til Nordvestnyt.

Formanden for ældrerådet, Inger Andersen, er mildt skrevet ikke imponeret, og hun kalder beregningerne bag de forventede besparelser for tøjvask for et flop.

»Grundlaget for den sag om tøjvask ændrer sig hele tiden. Det samme gør tallene bag, og hvordan man kan det, efter at kontrakten er skrevet under, det forstår jeg ikke. Hvem, der skal sørge for at sy navnemærkater i tøjet, sørge for dem, der har afføring i tøjet, er der ikke svar på. Grundlæggende er der tale om en kæmpe forringelse, og vi tror ikke på, at de nogensinde får den besparelse de forventer på 400.000 kr. Det er et flop. Og det passer overhovedet ikke ind i den ældrepolitik, som politikerne har formuleret. Her står der blandt andet, at Odsherred skal være et godt sted at være gammel, men det hænger slet ikke sammen,« siger hun til Nordvestnyt.