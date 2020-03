Der var kager så langt øjet rakte, of ledte tankerne hen på et eventyr fra 1001 nats eventyr. Foto: Per Christensen

Kager så langt øjet rakte

Der var rigeligt kage til alle, og vist mere end det, da Egebjerg søndag eftermiddag indbød til kaffe og kage i forsamlingshuset. Pia Lund fra Egebjerg fik ideen, efter at hun i mange år har ønsket sig, at opleve et af de berømte sønderjyske kageborde.

- Min mand syntes det var lidt langt at køre, for at spise kage, og så luftede jeg ideen om et kagebord her i forsamlingshuset, det egebjergske kaffebord, og nu er det pludselig blevet en realitet, fortæller Pia Lund.