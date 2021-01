Kaffestue til psykisk sårbare er endelig på vej

I hvert fald skal Odsherred Kommunes social- og forebyggelsesudvalg i næste uge behandle et forslag fra Kirkens Korshær, der tilyder at drive en kaffestue for psykisk sårbare borgere i det sydlige Odsherred.

Planen er, at det skal være en kaffestue, hvor brugerne kan komme fra gaden og have fokus på fællesskab, samtaler, køb af kaffe, te og mindre kolde og varme retter.

Kirkens Korshær anslår at det vil koste 500.000 kroner at drive stedet, og så skal Odsherred Kommune stille lokaler til rådighed, hvilket vil give udgifter til husleje og forbrugsudgifter, så det alt i alt vil komme til at koste omkring èn million kroner at etablere og drive stedet det første år.