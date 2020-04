Kaffebar er måske klar til maj

- Vi prøver faktisk ikke at spekulere i det konkret. Vi har naturligvis nogle projektioner for salg, men samtidig ved vi jo ikke, hvilken omsætning vi kan regne med. Halvabstrakt er det dog interessant at spekulere i, hvordan corona- og post-corona-tiden vil påvirke en virksomhed som vores, når Danmark en dag åbner op igen. Mange vil nok stadig være forbeholdne for at bevæge sig ud i fællesrum. Samtidig kan man forestille sig at indlandsturisme, socialt samvær og et vist nydelsesforbrug vil boome, siger Jon Sanders.