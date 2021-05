Artiklen: Kærlighed er på vej: Gode chancer for stor Lilholt-koncert

FK Odsherreds formand Torben Møller ser optimistisk på muligheden for at gennemføre Lars Lilholt-koncerten i Vig for op til 2000 mennesker til sommer.