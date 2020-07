Se billedserie Selvom man skulle bestille billet i forvejen, så kom de rmange besøgende til Rørvig Mølle i løbet af de tre dage Geopark Festivalen løb af stablen. Foto: Allan Nørregaard

Kærlig mølle trak gæsterne i massevis

Odsherred - 05. juli 2020
Af Martin Hoffmann Kønig

Engang var Rørvig mølle et populært sted at kissemisse, og for nogle også mere end det.

Rygterne vil vide, at en kendt dansk racerkører er blevet undfanget i møllens bug, og givet er det at møllen, der sidste gang var i funktion som erhverv i 1924, i 1950erne var et yndet tilflugtssted for kærlighedssøgende unge.

Det er nu ikke den historie som den vidende laugsmester Tom Keller fortæller de grupper han gennem weekenden har guidet rundt i møllens historie under årets Geopark Festival.

»Pas lige på, for stigen er 178 år gammel, og den kan maksimalt klare 110 kilo.«

Benene under mig ryster en smule, og tankerne løber mod sidste vejning. Rørvig Mølle er smuk, ligger fantastisk, men er også både orme- og billeædt.

Det siger arkitekt Simon Christensen, der er med i Rørvig Møllelaug, en 120 mand stor forsamling af entusiastiske mennesker, der glæder sig til at den fredede mølle bliver restaureret.

Spånbeklædningen skal skiftets på hele møllen, for der trænger fugt ind og det samme skal underbrædder og kryds, to højben skal skiftes og det samme skal ottekants-ringen og dele af fodremmen. Vinduer og dørkarme udskiftes også, ja faktisk skal hele møllen flyttes fra sin faste plads, wrappes i beskyttelsesplast og så skal borebillerne gasses.

Fase 2 af den omfattende restaurering vil omfatte vinger og krøjeværk samt mølleaksel. Et kæmpe projekt, som alt i alt løber op i seks mio. kr., og selvom kun de første to mio. kr. er skaffet, så er det målet at møllen skal stå færdigrestaureret i 2024 - 100 år efter, at møllen stoppede i aktiv tjeneste.