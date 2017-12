Sanddobberne Camping skal fra næste år have nye forpagtere, og derfor kæmper Dansk Camping Union for at

Send til din ven. X Artiklen: Kæmper til det sidste for »deres« campingplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmper til det sidste for »deres« campingplads

Odsherred - 12. december 2017 kl. 12:59 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Truslerne svirrer i luften. Dansk Camping Union, DCU, vil hive syv hytter og en legeplads ned samt have penge for en ny toiletbygning, før de forlader Sanddobberne Camping, ellers vil det koste Odsherred Kommune dyrt. 364.000 kroner, mener DCU, at det skal koste kommunen at undgå yderligere tvist.

Et krav, der pure afvises i Odsherred Kommune, og i en mail til DCUs advokat, skriver afdelingsleder, Thomas Winther, at hvis DCUs medarbejdere rører ved hytterne, klatrevæg, vippedyr eller toiletbygning, så får de et erstatningskrav i »nakken.«

Et forslag fra DCU om at vælge to opmænd til at afgøre stridighederne får også en kølig kommunal modtagelse, for de to foreslåede opmænd er ifølge Odsherred Kommune alt for tæt knyttet til DCU, og så er der ellers gået tavshed i kommunikationen.

Siden den 24.november har Odsherred Kommune ikke hørt fra DCU, og spørger man campingunionens landsformand, Bjarne Jensen, så lyder det : »Ingen kommentarer.«

DCU skal have forladt Sanddobberne Camping den 31.12.