Forsyningens direktør, Ghita Hansen, oplever at mange somemrhusejere bliver vrede, når kloakeringsarbejdet må udskydes. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Kæmper mod sure sommerhusejere

Odsherred - 12. maj 2018 kl. 09:50 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bunker af jord, opgravede haver, støv og lukkede sommerhusveje. Det gigantiske kloakeringsprojekt i Odsherred er i gang. Forsinket og med mange kvaler for sommerhusbeboerne, i øjeblikket ved Ellinge Lyng, og direktør, Ghita Hansen, fra Odsherred Forsyning, kan fortælle om medarbejdere, der må trækkes ud af kloakeringsarbejdet i kortere og længere tid og om en kundeservice, som er bragt i knæ fordi mange sommerhusejere er vrede over de gener, der følger med det forsinkede kloakeringsarbejde.

Hun forstår det egentlig godt, men slår også fast, at der hver eneste dag knokles for at minimere gener og sørge for, at arbejdet er færdigt den 1.juni.

Forsyningens bestyrelsesformand, Vagn Ytte Larsen (S), erkender, at projektets forsinkelse har skabt en vis frustration, men han slår fast, at der er grænser for, hvad man kan tillade sig.

»Der bliver arbejdet i lidt længere tid end vi havde planlagt, og det gør at nogle sommerhusejere bliver generet ekstra, men man skal opføre sig ordentligt, for der er ingen, der får gavn af at man hidser sig op. Det fremmer jo ikke arbejdet, tværtimod forsinker det det. Vrede forstås, men skældud kan ikke accepteres,« siger han. til Nordvestnyt

Formanden for SAGT, der er en sammenslutning af grundejerforeninger for sommerhuse i Odsherred Kommune, Peter Post Hansen, bor på en sidevej til Korevlevej, og kan dagen lang høre de store entreprenørmaskiner buldre forbi, og han modtager tit henvendelser fra frustrerede somemrhusejere, men han vil ikke agere budbringer, så hans råd er det samme hver gang.

»Vi havde jo forventet, at arbejdet var færdig omkring påske, så det er selvfølgelig lidt noget rod, men forsyningen har et fint nyhedsbrev, hvor vi holdes orienteret, og man skal jo huske, at man kan ikke lave et spejlæg uden at slå nogle æg i stykker. Det går jo ikke altid som man forventer. Selvfølgelig er det frustrerende, når man er gangbesværet og så bliver tvunget til at skulle holde langt væk fra sit sommerhus, men når folk henvender sig til mig, så opfordrer jeg til, at man slår koldt vand i blodet og stille og roligt retter henvendelse til forsyningen,« siger han til avisen.