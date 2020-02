I juni 2018 nedbrændte sygehusvaskeriet ved Holbæk sygehus, og nu har Odsherred mistet muligheden for at få vaskeriet til kommunen.

Kæmpede forgæves om vaskeriet

Odsherred - 26. februar 2020 kl. 06:59 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kampen for at få hevet nye arbejdspladser og et 62,5 mio. kr. dyrt og nyt sygehusvaskeri til Odsherred har lidt skibbrud.

Regionsrådets forretningsudvalg har besluttet at gå med en placering enten i Svebølle, Svinninge eller Jyderup, og det ærgrer Julie Jacobsen, der sidder i regionsrådet for DF og også i byrådet i Odsherred.

»Jeg ved, at DFs medlemmer af forretningsudvalget har taget Odsherred projektet med ind til mødet, men det blev pure afvist, og det kan da undre, når man ved, at Socialdemokratiet har flertallet. Som jeg ser det bliver der nu lavet en forundersøgelse, og Odsherred er da ikke helt ude af ligningen, men jeg erkender, at det ser sort ud. Svinninge kunne da være en spiselige model, men jeg synes stadig, at forslaget om at lægge vaskeriet i Odsherred var gennemarbejdet, ordentligt og gav god mening. Det er vigtigt at huske, at vaskeriet jo har udviklingspotentiale, fordi det giver arbejdspladser.

,og det er jo ikke Holbæks vaskeri. Jeg ved, at vores gruppeformand insisterede på at den endelige afgørelse skal være politisk vedtaget, så det ikke bare er en administrativ beslutning,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

For en måned siden meldte det Socialdemokratiske regionsrådsmedlem og byrådsmedlem i Odsherred, Felex Petersen, at han var en varm fortaler for at få det kommende vaskeri til Odsherred, og han gjorde det klart at det er vigtige arbejdspladser for Odsherred.

Nu har tonen fået en lidt anderledes lyd, for spørger man ham idag, er han ganske godt tilfreds med beslutningen om ikke at se til Odsherred, når det kommende vaskeri skal genopføres.

»Hvis jeg skal være helt ærlig og set ud fra et regionalt perspektiv, så er det en ok beslutning. Jeg synes stadig at forslaget om at lægge vaskeriet ved Vig ville være en god ide, men på den anden side ville det jo give medarbejdere fra Kalundborg ganske langt til arbejde, så set fra et regionsperspektiv, hvor alle tre kommuner skal tilgodeses, så er beslutningen den rigtige,« siger han til Nordvestnyt.

I slutningen af januar sendte gruppeformændene og borgmesteren en samlet opfordring til region Sjælland, hvor de slog fast, at Odsherred er blevet forbigået, når der skulle udflyttes statslige arbejdspladser, og samtidig har kommunen mistet en del regionale arbejdspladser som følge af lukningen af psykiatrihospitalet i Nykøbing og sikringens flytning til Slagelse.