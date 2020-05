Kæmpebøde for kommuners støtte

Fibias planer om at udlægge højhastghedsinternet i Rørvig fik Odserred Kommune til at opfordre borgerne til at støtte projektet. Det var ulovlig markedsføring, mener Forbrugerombudsmanden.

Odsherred - 06. maj 2020 kl. 09:05 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 20.juni 2018 sendte Odsherred Kommune et brev via e-boks til husejere og sommerhusejere i Rørvig, hvor kommunen opfordrede borgerne til at støtte op om Fibias planer om at etablere højhastigheds internetforbindelser i området.

Det samme gjorde Kalundborg og Lolland kommuner i udvalgte områder i deres kommuner. I alt modtog 9.646 borgere de kommunale opfordringer.

Problemet var bare, at det var ulovlig markedsføring, og det kommer nu til at koste Fibia dyrt.

Forbrugerombudsmanden har valgt at politianmelde selskabet for overtrædelse af markedsføringsloven, og kræver at Fibia skal betale en bøde på 100 kroner per ulovlig udsendt brev.

964.600 kroner skal de betale, og det gør de, selvom det var kommunerne, der sendte brevene ud, og Brian Lønroth, der er markedsdirektør i Fibia, beklager forløbet.

»Når vi kigger på det i dag kan vi godt se, at det i sidste ende kan betragtes som en overtrædelse af markedsføringsloven, og at det nødvendigvis må føre til en bøde. Vi står ved vores ansvar og derfor betaler vi bøden. Vi og kommunerne havde en fælles interesse, og da der ikke var tale om reklame i traditionel forstand, gik vi ud fra at vi overholdt lovgivningen, da vi var i dialog med kommunerne. Vi burde have været mere grundige i vores vurdering af materialet dengang,« siger han.

Den 5.juli 2018 forklarede Odsherred Kommunes sekretariatschef, Thure Jørgensen, i en mail til dagbladet Nordvestnyt, at kommunen havde overvejet lovligheden i at sende brevene ud, og at udfaldet af den overvejelse var, at det var helt lovligt, og at det faldt inden for, hvad en kommune kan bidrage med.

Men i dag erkender borgmester Thomas Adelskov (S), at kommunen nok ikke en anden gang vil sende den slags breve ud, og slår også fast, at kommunen ikke har sendt e-boks brevene ud, uden at Fibia har ønsket det, og at det alene har været kommunens ønske at fremme bredbåndprojekter, der kunne stimulere bosætning og erhvervsliv, og at alle andre selskaber, der ville lave fiber-projekter i Odsherred Kommune, har fået samme mulighed.