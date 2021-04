Kæmpe udflytning skal give demente ro

Her bliver knap 90 kommunalt ansatte social- og sundhedsassistener samt sygeplejersker samlet på Baeshøjgård, og det har, angiveligt, givet store bekymringer hos de medarbejdere, der står for demensindsatsen, fordi de frygter, at den øgede larm og aktivitet på Baeshøjgård vil være til stor gene for demente borgere.